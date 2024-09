Audi Brussels krijgt geen nieuw model: “Fabriek zal moeten sluiten”

Begin juli kondigde de Volkswagen-groep een grote herstructurering aan bij Audi Brussels. Daardoor zou tegen 31 oktober afscheid moeten genomen worden van 1.500 werknemers. Volgend voorjaar zouden er nog eens 1.100 volgen. Bij die werknemers ook heel wat mensen uit de Vlaamse Rand. De komst van een nieuw model kon een reddingsboei betekenen, maar die hoop drukte de directie vandaag de kop in. Die deelde tijdens een ondernemingsraad de vakbonden mee dat de fabriek in Vorst de komende jaren geen nieuw model toegewezen krijgt. “Dat betekent dat de fabriek zal moeten sluiten”, klinkt het bij de vakbonden.

Morgen wordt normaal de productie opnieuw opgestart, maar dat valt nog af te wachten. De vakbonden eisen meer duidelijkheid over de toekomst van de fabriek, onder meer over potentiële overnemers. Onder Unizo wil eerst een oplossing voor de getroffen werknemers. "“We willen volop mee inzetten op een snelle doorstroming van werknemers naar omliggende ondernemingen, in Brussel en de Vlaamse Rand”, klonk het begin juli bij Elke Tielemans van Unizo.