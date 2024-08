Bijna 2,5 miljoen passagiers op Brussels Airport in juli

De belangrijkste reden voor dat hoge aantal is de start van de zomervakantie. “Daardoor waren er in juli ook meer vertrekkende dan aankomende passagiers. Er waren afgelopen maand gemiddeld 152 passagiers per vlucht, een absoluut record”, klinkt het bij Brussels Airport. “De meest bezochte landen in juli waren Spanje, Turkije, Griekenland en Italië.”

De gevlogen vrachtvolumes op Brussels Airport stegen in juli met 6 procent ten opzichte van juli 2023, naar een totaal van 51.000 ton. In het volvrachtsegment was er een daling van 3 procent, terwijl de vracht aan boord van passagiersvluchten met 36 procent stevig is toegenomen.

De voornaamste importregio’s zijn Azië, Afrika en Noord-Amerika. De belangrijkste exportregio’s zijn opnieuw Azië, gevolgd door Noord-Amerika en Afrika.