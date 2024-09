Centho uit Kampenhout verkozen tot Chocolatier van het Jaar door Gault Millau

Centho Chocolates is al zo’n 25 jaar een vaste waarde op de chocolademarkt in België. Het familiebedrijf werd in 2000 opgericht door Geert Decoster en Els Vander Elst in Duisburg bij Tervuren. Het bedrijf heeft winkels in Tervuren, Kampenhout – waar ook het atelier is - en Brussel. Maar hun chocolade vind je ook in het buitenland, zo opende Centho eerder deze maand een nieuwe winkel in Tokio. Maar ook op de Engelse renbaan van Ascott en het wereldvermaarde Ritz Hotel in Londen kan je de pralines uit Kampenhout proeven.

“Knap hoe dit aanvankelijk klein familiebedrijf met een heel eigen aanpak en stijl uitgroeide tot een bekroonde chocolatier met meerdere vestigingen en een belangrijke buitenlandse afzetmarkt”, klinkt het bij de culinaire gids Gault&Millau. “Omwille van de verfijnde gelaagdheid aan smaken die het oeuvre van Geert Decoster karakteriseert, erkennen we hem als Chocolatier van het Jaar 2025 in Vlaanderen.”

Centho is trots op de erkenning. “De prijs bevestigt onze toewijding aan kwaliteit die ons helpt onze trouwe klanten te blijven verrassen met nieuwe creaties”, zegt Maître Chocolatier Geert Decoster. “En hoewel we trots zijn op de internationale stap, blijft onze focus en prioriteit bij onze winkels in België, waar onze klanten kunnen genieten van de vertrouwde topkwaliteit die ze van ons gewend zijn.”