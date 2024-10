Datum definitieve sluiting Audi Brussels bekend

De Audi-directie heeft bekendgemaakt dat het de productie definitief stopzet op 28 februari 2025. Audi Brussels heeft wel contact met een potentiële investeerder, zegt Peter D'hoore, hoofd van de communicatiedienst bij Audi. “Het is een andere investeerder dan degene die reeds een verlenging van de deadline had gekregen. Hij komt uit de sector van bedrijfsvoertuigen en was al vroeger door Audi gecontacteerd,” aldus D'hoore.

Ronny Liedts van het ACV reageert afwachtend op de mededeling. "De vakbonden hadden erop aangedrongen dat de directie nog eens potentiële overnemers zou aanschrijven. Een bedrijf heeft nu interesse getoond en gaat de fabriek wellicht komen bezoeken", zegt Liedts. Van een bod op de fabriek is er dus nog geen sprake. Vakbonden en directie zitten morgen samen om de ontslagregeling te bespreken.