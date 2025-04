Internationale onderscheiding voor opleidingscentrum Aviato: "Pionier op vlak van training"

Het opleidingscentrum van Aviato krijgt de CBTA Center Innovation Award 2025. De officiële bekendmaking vond vandaag plaats tijdens het IATA World Cargo Symposium in Dubai. Ahlex hertekent de grenzen door innovatieve trainingservaringen te ontwikkelen waarbij deelnemers ondergedompeld worden in realistische en uitdagende scenario’s. Zo ook de Dangerous Goods Experience, waarvoor het centrum de award krijgt. De innovatieve aanpak versnelt het leerproces, verhoogt de kennisretentie en garandeert een veilige leeromgeving. “De erkenning onderstreept Ahlex' toewijding aan innovatie, uitmuntendheid en de vooruitgang van luchtvaartopleidingen”, zegt Yaniv Sorany van IATA. “We zijn trots om een zo visionaire en ambitieuze partner in ons netwerk te hebben, een echte voortrekker op het gebied van digitale en competentiegerichte training.”

Het opleidingscentrum is nog maar enkele maanden open. Aviato ziet de award als een erkenning voor de creativiteit, het harde werk en de toewijding van het team. “Nu gevaarlijke goederen een steeds belangrijkere rol spelen binnen de vrachtsector, is het cruciaal dat opleidingen aansluiten op de realiteit van het werkveld,” zegt Isabelle Borli van Ahlex. “Deze erkenning bevestigt onze missie: een voortrekkersrol vervullen in digitale, competentiegerichte opleidingen binnen de luchtvaartsector en bijdragen aan de duurzame toekomst van onze industrie.”