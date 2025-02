Meer dan 3.750 bezoekers op jobbeurs luchthaven in Zaventem

Naast 400 luchthavenvacatures zijn er ook honderden jobs in andere sectoren in de omgeving in de aanbieding. “Met 50 deelnemende bedrijven en duizenden bezoekers stimuleert Aviato vandaag de instroom van kandidaten op de luchthaven en daarbuiten. De Aviato Jobfair is hét jobevenement van het jaar, maar het blijft daar niet bij”, zegt Isabelle Borli, general manager van Aviato. “We organiseren voortdurend initiatieven om werkzoekenden in contact te brengen met rekruterende luchthavenbedrijven. Van laagdrempelige jobcafés en thematische jobdagen tot de jobbeurs: alles staat in het teken van duurzame tewerkstelling.”

Bedrijven die rekruteren op en rond Brussels Airport zoeken vooral technische, klantgerichte en administratieve profielen. Daarnaast blijft er ook een grote vraag naar luchtvaartspecifieke profielen, arbeiders en experts. Ook het Zaventemse bedrijf Safran speurde op de jobbeurs naar nieuw talent. “Om onze groei op te zoeken we dit jaar zo’n 150 mecaniciens, ingenieurs en andere specialisten De Aviato Jobfair is een mooie gelegenheid om met potentiële kandidaten te kunnen spreken en onze veelzijdige vacatures voor te stellen aan werkzoekenden”, zegt HR-directeur Bart Wauters.