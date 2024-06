Motorenbouwer Safran opent nieuwe gebouwen op Brussels Airport

Safran, een wereldspeler op het vlak van motorenbouw voor de burger- en militaire luchtvaart, was al lange tijd op zoek naar een locatie om het onderhoud van de nieuwste generatie motoren verder te ontwikkelen en te moderniseren. Die uitvalsbasis is dus Brussels Airport geworden. De nieuwe site is bijna twee voetbalvelden groot en telt naast industriële gebouwen ook kantoren.

“Met de ontwikkeling van dit nieuwe gebouw verwezenlijken we een dubbele doelstelling: ten eerste de ontwikkeling van ons wereldwijd onderhoudsnetwerk. Tegelijk verkleinen we de ecologische voetafdruk van onze activiteiten en van onze infrastructuur, wat past binnen de strategie van Safran om zijn CO2-uitstoot drastisch te verminderen”, zegt Nicolas Potier van Safran Aircraft Engines.

Bij de bouw is er heel wat aandacht geschonken aan duurzaamheid. Zo is het dak voorzien van een groot aantal zonnepanelen en slimme lichtschachten. “Het is een belangrijk moment in ons al ruim 20 jaar lopende partnerschap met Safran, evenals de duurzame ontwikkeling van onze vastgoedactiviteiten, aangezien dit nieuwe gebouw dankzij nieuwe technologieën meer energie zal genereren dan verbruiken”, besluit Arnaud Feist, CEO van Brussels Airport.