Primeur in België: eerste dronevlucht in gecontroleerd luchtruim rond Brussels Airport

De drone van SkeyDrone die opsteeg vanop Living Tomorrow in Vilvoorde is de allereerste onbemande dronevlucht, buiten het zicht van de piloten, in het luchtruim rondom de luchthaven in Zaventem. Dat kan voortaan door U-Space, een soort van luchtverkeersleiding voor drones.

"Een luchthaven heeft een ‘controlled airspace’ van 20 kilometer, dat gaat tot Brussel en Leuven. In dat gebied kan een drone nuttig zijn. Bijvoorbeeld voor inspectie van spoorwegen of gebouwen”, zegt Johan Decuyper, de CEO van Skeyes.

Of de werken aan het viaduct van Vilvoorde die je vanuit de lucht grondig kan bekijken. Tegen 50 kilometer per uur vliegt de drone door de lucht. De piloten zitten in de luchtverkeerstoren van Skeyes.

“Er moet eerst toestemming gevraagd worden aan onze controletoren over waar de drone kan vliegen en op welk moment. Wij zorgen ervoor dat het kan op het moment dat er geen vliegtuigen zijn. We volgen dat online op via radars", aldus Decuyper.

Bedoeling is nog veel meer zogenaamde Uspace-gebieden af te bakenen, plaatsen waar een drone buiten het zicht van piloten mag rondvliegen.

"Omdat het heel wat toe kan voegen aan de Belgische economie. Een inschatting is dat deze veelbelovende industrie op jaarbasis 400 à 500 miljoen aan directe economische toegevoegde waarde en 100 000 jobs kan creëren. Met Uspace gaan we ervoor zorgen dat complexere, geautomatiseerde dronetoepassingen mogelijk gaan worden", zegt Hendrik-Jan Van Der Gucht, managing director van SkeyDrone.