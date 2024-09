UNIZO over Broeklin: "Goede oplossing op maat van kmo's"

“Dit wordt geen megalomaan project op maat van de grote ketens, maar een duurzame werkwinkelwijk met ruimte voor kmo’s, maakwinkels, een opleidings- en cultuuraanbod en natuur. Het is een erg belangrijk project voor de regio, waarbij we met vertrouwen maar tegelijk waakzaam zullen toezien op een correcte uitrol”, zegt Elke Tielemans, directeur van UNIZO Vlaams-Brabant en Brussel.

UNIZO hield jaren de bouw van het shoppingcenter Uplace tegen door in beroep te gaan tegen de stedenbouwkundige vergunning. De ontwikkelaar stapte uiteindelijk mee in een traject om tot een duurzaam project te komen waar circulariteit, innovatie en kmo’s centraal staan. De maakwinkels die voorzien worden moeten dan ook allemaal een vorm van productie en/of educatie omvatten.

“De realiteit van vandaag toont eens te meer dat een groot shoppincentrum extra druk had gezet op de mobiliteit en de retailsector in de regio. Nu er wordt ingezet op een complementair aanbod dat doordrongen is van innovatie en circulariteit, kan dit project een voorbeeld en hefboom voor andere bedrijven worden”, aldus Elke Tielemans.

Winkelshift

UNIZO pleit al langer voor een ‘winkelshift’, waarbij een halt wordt toegeroepen aan de perifere vestigingen en uitbreidingen van handelszaken die thuishoren in onze kernen. Anderzijds beklemtoont ze de nood aan ruimte om te ondernemen voor kmo’s die niet verweefbaar zijn.

Elke Tielemans: “Megashoppingcomplexen concurreren onze bestaande handelskernen kapot. Het omgekeerde moet gebeuren: meer investeren in en bedrijvige kernen waar wonen, werken, winkelen en ontspannen samen gaan en kmo-zones daarbuiten. Dit project is compatibel met deze filosofie, en zal erover waken om niet te raken aan de dynamiek van de winkelkernen. We kijken uit naar een zone waar bedrijvigheid en kmo’s de bovenhand hebben, en er een voedingsbodem zal ontstaan voor circulariteit en innovatie. Hopelijk kan hiermee, nu ook de plannen voor het winkelcentrum Neo begraven lijken, de strijd tegen winkelcentra in de periferie afgerond worden. Het is een kwestie van het juiste aanbod op de juiste plek."