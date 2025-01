Voka KvK Vlaams-Brabant zoekt nieuwe jobs voor afgedankte Audi-medewerkers

"Met de sluiting van Audi Brussels in Vorst verdwijnt na de sluiting van Renault, Opel en Ford opnieuw een groot autobedrijf uit ons land," steekt gedelegeerd bestuurder van Voka KvK Vlaams-Brabant Kris Claes van wal. "Anderzijds hebben medewerkers het juiste profiel, een technisch profiel voor andere bedrijven in Vlaams-Brabant. Daarom lanceerden we samen met Agoria een enquête om onze achterban te bevragen of medewerkers van Audi bij hen snel een nieuwe job kunnen krijgen."

De resultaten van de bevraging worden doorgestuurd naar de diensten voor arbeidsbemiddeling. Voka maakt zich sterk dat het voor heel wat werknemers een match kan vinden in onze regio. "We zagen bij het faillissement van busbouwer Van Hool dat dit zeer interessante profielen zijn. Ook in de Kempen waren er heel wat vacatures. Vandaag is 70% van de voormalige Van Hool-medewerkers opnieuw aan de slag, vandaar dit initiatief."