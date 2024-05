Zanzibar opent opnieuw de deuren in Groot-Bijgaarden: “We willen hier graag blijven”

Nadat pop-upbar Zanzibar twee jaar geleden na buurtprotest moest vertrekken uit Merchtem, popt het deze zomer opnieuw op in Groot-Bijgaarden. De editie van vorig jaar daar was een succes en de nieuwe locatie bleek een schot in de roos. Als het van de organisatoren afhangt, is Zanzibar in Groot-Bijgaarden een blijver. “Onze ambitie is zeker om hier te blijven. De samenwerking met de gemeente is zeer goed, ook de eigenaars van dit stuk vinden het OK, we hebben er een goede samenwerking mee, dus we hopen te kunnen blijven maar politiek zal het uitwijzen in de toekomst met de verkiezingen”, zegt medeorganisator Tim Vermeir.

De pop-upbar Zanzibar is tot eind augustus elke week open van donderdag tot zondag, met op donderdag een nieuwe activiteit. “Dan doen we nu altijd een barbecue. Dat kan voor bedrijven zijn, maar ook voor families of onder vrienden, in een soort van afterwork-formule”, besluit Vermeir.