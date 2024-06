Nieuwe zitbank als symbool voor toekomst park Kruikenburg

Erfgoedstichting Vlaams-Brabant ondersteunt lokale besturen bij het zoeken naar oplossingen voor of een herinrichting van hun waardevolle gebouwen. “Wij helpen hen om subsidies binnen te halen voor de nodige renovatiewerken,” licht voorzitter van ERF en provinciaal gedeputeerde Tom Dehaene toe.

Voor het Kruikenburgpark concreet betekent dat het plan uitvoeren om het Engelse landschapspark weer in z’n oude glorie te herstellen. Bijvoorbeeld door boomonderzoek. “De voorbije droge zomers hebben een serieuze impact om de bomen in het park. Samen met de erfgoedstichting hebben we een plan gemaakt over hoe we die moeten verzorgen,” aldus schepen van Erfgoed, Milieu en Omgeving Geert De Feyter.

Niet alleen het park wordt hersteld, ook de ingang langs de zijde van de Okay supermarkt. Rond de vijver wordt ook het pad vernieuwd en het bijenhotel krijgt ook een make-over. Er zijn ook plannen om de historische poort aan de inkom van de dreef te herstellen.