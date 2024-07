Recordaantal bezoekers voor Paradise City

De negende editie van het Paradise City Festival is goed voor een nieuw record: maar liefst 43.000 bezoekers vonden de weg naar de idyllische tuinen van Kasteel Ribaucourt. Deze grootste editie tot nu toe introduceerde een zevende podium, en zette opnieuw sterk in op duurzaamheid, met indrukwekkende resultaten. Met 134 artiesten, zowel internationaal als lokaal talent, en een unieke productie Paradise City dat duurzaamheid en festivals hand in hand kunnen gaan.