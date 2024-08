Hennepteelt boomt in onze regio: “Een gewilde grondstof die heel wat voordelen biedt"

De hennep telen is één, maar wat wordt er daarna mee gedaan? In onze regio is er volgens het Agentschap Landbouw en Visserij niemand die hennep verwerkt. Maar bij Exie in Herzele zien ze de hennep uit Vlaams-Brabant wel graag komen. Het bedrijf scheidt de vezels van de stengels, en dat als enige in België. “De vraag naar natuurlijke vezels is enorm aan het boomen. We krijgen aanvragen vanuit sectoren waarvan we dat nooit gedacht hadden”, zegt Axel Segers, CEO van Exie. “Ik ben nu bijvoorbeeld met staalproducenten bezig die de hennepvezels als versterkers in hun staal willen steken.”

Maar ook de papier- en textielindustrie zijn grote afnemers, want het moet allemaal duurzamer en ecologischer. “De hennepvezels worden in principe al duizenden jaren gebruikt. Vroeger werd er kleding van gemaakt, touwen of zeilen voor zeilboten”, zegt Segers. “Een honderdtal jaar geleden werd het product achteruitgeschoven door de associatie met marihuana, maar eigenlijk heeft dat er niks mee te maken. Nu zijn we hennep gelukkig aan het herontdekken. Er gaat trouwens bijna niets verloren, want de takjes worden verwerkt tot isolatiemateriaal.”