Paradise City organiseert zijn meest duurzame editie ooit

In januari 2024 sleepte Paradise City de prestigieuze titel van 's werelds meest duurzame muziekfestival in de wacht tijdens de International AGF Awards. Deze awards erkennen de meest innovatieve en impactvolle duurzaamheidsinspanningen van muziekfestivals wereldwijd in verschillende categorieën, waaronder energie, waterverbruik, catering, reizen en community.

Energie

Centraal in het duurzaamheidsethos van Paradise City staat de inzet voor duurzame energie. Met de steun van Eneco wil het festival in 2025 volledig draaien op duurzame energie. Dit jaar zal de organisatie 120m² aan nieuwe drijvende zonnepanelen inzetten, die bijdragen aan een totaal van 372m² aan zonnepanelen op het terrein. Het doel is om het totale energieverbruik voor 33% te laten draaien op zonne-energie, 33% op HVO (biobrandstof) en 33% op groene stroom van het Eneco zonnepark in Puurs.

Transport

“Transport is een andere cruciale schakel in onze duurzaamheidsambities”, zegt De Decker. “De koolstofuitstoot van het transport van bezoekers, leveranciers en artiesten vormt namelijk een aanzienlijk deel van de ecologische voetafdruk”. In 2023 reisde 20,5% van de 43.000 bezoekers met de trein; tegen 2025 wil het festival dit aantal opdrijven tot 30%. Om dit doel te bereiken heeft Paradise City uitgebreide strategieën geïmplementeerd, zoals het promoten van treinvervoer (inclusief speciale nachttreinen naar alle grote Belgische steden), gratis elektrische pendelbussen naar het dichtstbijzijnde treinstation en georganiseerde carpoolinitiatieven. Nog een leuk detail: ook dit jaar worden er twee Bombay Sapphire party trains ingezet vanuit Antwerpen Centraal, inclusief G&T en een discotheek wagon met DJ séa.

Catering

Ook voedselduurzaamheid blijft een andere hoeksteen van Paradise City's engagement. Er wordt nauw samengewerkt met lokale leveranciers en de nadruk ligt op biologische en lokaal ingekochte ingrediënten. Het menu van de meer dan 17 foodtruckpartners is 100% vleesvrij. Bezoekers kunnen de milieu-impact van hun voedselkeuzes zien dankzij een 'voedselcalculator' in de food courts, waardoor bezoekers en verkopers worden aangemoedigd om bewustere keuzes te maken. De organisatie wil bezoekers overtuigen dat lekker eten en bewuste voedingskeuzes hand in hand kunnen gaan.