Vlaamse regering redt laatste groene long langs A12 tussen Brussel en Antwerpen

De Vlaamse regering en Haviland sloten een overeenkomst om de laatste groene long langs de A12 tussen Brussel en Antwerpen te redden. Op dit moment is het gebied van bijna 80 hectare in Westrode (Meise) natuur, landbouwgrond en parkgebied, maar eigenlijk is het bestemd voor industrie.

Intercommunale Haviland probeerde als eigenaar al verschillende keren om de site te ontwikkelen. Door burenprotesten, juridische betwistingen en onopgeloste problemen, is er al decennia lang stilstand en kan er niets nieuw ontwikkeld worden. Al zo’n 50 jaar hangt er daardoor een zwaard van Damocles boven de open ruimte langs de A12 in Westrode.

Volgens Weyts hebben de plannen een breed draagvlak. “We hebben het conflictmodel ingeruild voor een overlegmodel. We maken nu een einde aan de onzekerheid en vrijwaren een belangrijk stuk groen in de brede Vlaamse Rand. Er komt eindelijk nieuwe bedrijfsruimte bij. Want ook die is schaars in Vlaams-Brabant. Iedereen wint eindelijk, na zowat 50 jaar strijd”.