Londerzeel betrekt jeugd bij herdenkingen Wapenstilstand

Maandag is het Wapenstilstand en in Londerzeel wordt de jeugd dit jaar in het bijzonder betrokken bij de herdenkingsplechtigheden. Zo plaatsten de leerlingen van het zesde leerjaar van Virgo De Heide vandaag zelfgemaakte vlaggetjes op de 66 graven van oud-strijders op het ereperk van het kerkhof in Londerzeel Sint-Jozef.