Wondere woensdag in Asse: kinderen gaan aan de slag met het oeuvre van Frida Kahlo

De Mexicaanse kunstenares Frida Kahlo had een woelige relatie met het leven en de liefde. Op jonge leeftijd werd ze bij een ongeval doorboord. In de maanden dat ze aan haar bed gekluisterd lag, ontpopte ze zich als een van de meest sinistere en intieme kunstenaars van de twintigste eeuw. De surrealistische werken die aan Kahlo's woelige leven ontsproten, zijn wereldberoemd.

Geen gemakkelijke opgave. Toch gaan de deelnemers van Wondere woensdagen in Asse aan de slag met de moeilijke thema's en symbolen uit Kahlo's oeuvre. "Ik denk dat het wel een moeilijker thema is, maar aan de andere kant denk ik dat kinderen dat aankunnen," zegt Charlotte Verheyen van de bibliotheek, "maar het verhaal van Frida is zeer mooi na haar ongeluk wordt ze kunstenares, dus dat is wel mooi om kinderen in dat verhaal te betrekken."

Elke eerste woensdag van de maand organiseert de bibliotheek deze Wondere woensdagen. "We mikken erop dat alle activiteiten vertrekken vanuit een boek of een verhaal. De link met boeken is er altijd, maar we willen echt die vrije plek zijn in de gemeente, een laagdrempelig huis waar iedereen welkom is."