Wat met het openluchtzwembad van Huizingen?

"We gaan niet alleen de Molenbeek openleggen, maar onderaan het domein een nieuwe waterspeelplaats creëren net zoals we in Kessel-Lo gedaan hebben, wat echt een succes is", zegt de bevoegd gedeputeerde Ann Schevenels. Ten laatste volgend jaar moet ook duidelijk worden waar in het domein nog waterpret kan komen.

Eén piste is alvast uitgesloten: het huidige zwembad. "Omdat we op de oude plaats waar het oude zwembad was we geen nieuw meer kunnen creëren omwille van ruimtelijke ordening. Dat ligt in bosgebied, natuurgebied, dus dat kan nu eenmaal niet meer. Daarom gaan we aan de benedenkant van ons domein een locatie zoeken om zwemgelegenheid en waterrecreatie te voorzien", besluit Schevenels.