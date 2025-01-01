Odisee Dilbeek start academiejaar met graduaat Orthopedagogische Begeleiding: "Opleiding met maatschappelijke impact"
Deze week is het nieuwe academiejaar van start gegaan. Vanaf dit academiejaar biedt Odisee-hogeschool in Dilbeek een nieuwe graduaatsopleiding aan: Orthopedagogische Begeleiding. Daarmee telt de campus nu drie opleidingen.
Nieuwe opleiding
De herfst is begonnen en ook de hogeschool- en universiteitsstudenten schieten deze week uit de startblokken. Nog tot oktober kunnen studenten zich inschrijven, maar in Dilbeek beginnen voorlopig zo'n 90 Odisee-studenten aan de nieuwe graduaatsopleiding Orthopedagogische Begeleiding, die studenten voorbereidt op een toekomst in de sociale sector.
“We merken dat studenten bewust kiezen voor een opleiding met maatschappelijke impact én een sterke praktijkcomponent,” zegt opleidingshoofd Bart Van den Steen. “De sociale sector heeft dringend behoefte aan professionals die mensen in kwetsbare situaties kunnen ondersteunen. Met deze opleiding willen we daar actief op inspelen, en zijn we blij om met een mooie groep studenten te starten.”
Hervormingen secundair onderwijs doen instroom stijgen
"De populariteit van de graduaten toont dat de democratisering van het hoger onderwijs werkt", vertelt directeur Onderwijs Ann Martin. "Meer jongeren zetten de stap naar verder studeren en vinden daarbij hun gading in het steeds ruimere aanbod. We merken dat studenten vaker eerst kiezen voor een meer doorgedreven praktijkgerichte opleiding zoals een graduaat, om zich daarna verder te verbreden of te specialiseren."
Door de hervormingen in het secundair onderwijs kunnen leerlingen uit de arbeidsmarktfinaliteit sinds dit jaar al na het zesde jaar starten in een graduaatsopleiding. Van de nieuwe graduaatsstudenten aan Odisee komt nu 76% uit deze finaliteit, en maar liefst zeven op de tien van hen stromen rechtstreeks in vanuit het zesde jaar.