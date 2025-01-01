Odisee Dilbeek start academiejaar met graduaat Orthopedagogische Begeleiding: "Opleiding met maatschappelijke impact"

Nieuwe opleiding

De herfst is begonnen en ook de hogeschool- en universiteitsstudenten schieten deze week uit de startblokken. Nog tot oktober kunnen studenten zich inschrijven, maar in Dilbeek beginnen voorlopig zo'n 90 Odisee-studenten aan de nieuwe graduaatsopleiding Orthopedagogische Begeleiding, die studenten voorbereidt op een toekomst in de sociale sector.

“We merken dat studenten bewust kiezen voor een opleiding met maatschappelijke impact én een sterke praktijkcomponent,” zegt opleidingshoofd Bart Van den Steen. “De sociale sector heeft dringend behoefte aan professionals die mensen in kwetsbare situaties kunnen ondersteunen. Met deze opleiding willen we daar actief op inspelen, en zijn we blij om met een mooie groep studenten te starten.”