Zaventemse leerlingen leren reanimeren: "Hoe vroeger, hoe beter"

In het zesde leerjaar zijn leerlingen al bezig met reanimatietechnieken. "Hoe vroeger, hoe beter", zegt Virginie Lodewyckx van Reanimatie op School. Lodwyckx is ook aan de slag bij de noodcentrale en weet waarover ze spreekt. "Het is misschien nog niet zo gemakkelijk nu, maar bij de noodcentrale krijgen we wel oproepen van kinderen van hun leeftijd. Onlangs begeleidde ik nog een jongen van dertien bij de reanimatie van zijn papa."

VBS Sterrebeek-leerling Tom heeft alleszins al heel wat kunnen opsteken. "Enkele dingen wist ik al, maar ik leerde vooral welke stappen je moet ondernemen wanneer er iets gebeurt. Jack heeft het AED-toestel onder de knie gekregen, maar ondervindt dat reanimeren niet van de poes is. "Je moet wel hard drukken", zegt Jack, "maar als er iets gebeurt en er is niemand anders in de buurt is het wel belangrijk dat ik kan helpen om die persoon in leven te houden."

"Het kadert binnen onze lessen Oriëntatie op de Wereld", zegt leerkracht Anne Tellier. "Ik probeer dat regelmatig te herhalen want het is zoals met alles: herhaling is de basis van alles. Voor mij is het ook de vijfde keer dat ik de cursus kreeg en ik denk nu dat de dag dat een situatie zich voordoet, ik het lef zal hebben om in te grijpen."