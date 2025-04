De Kiem in Kapelle-op-den-Bos bereidt zich voor op Whizzkids-finale

Het vierde leerjaar van basisschool De Kiem zit in de laatste rechte lijn richting de finale van de Whizzkids wedstrijd, een wedstrijd die de digitale vaardigheden van kinderen moet aanscherpen. “Wij proberen leerlingen het internet op een correcte manier te leren gebruiken door op zoek te gaan naar antwoorden op educatieve websites”, zegt Kristof Mommaert van Whizzkids. Leerkracht van het vierde leerjaar Jan De Keersmaeker vult aan. “Wij vinden het als school heel belangrijk dat de kinderen - zeker in de huidige tijden - vaardigheden op de computer leren. Whizzkids is daar ideaal voor. Ze leren heel veel opzoekwerk doen, leren de websites grondig lezen en doorklikken naar meer informatie.”

En het vierde leerjaar blinkt er ook blijkbaar in uit, want ze spelen 22 mei de Whizzkids-finale in Walibi. In het pretpark nemen ze het op tegen negen andere scholen. “Ter plaatse gaan ze een heleboel opdrachten moeten uitvoeren”, zegt Kristof Mommaert. “Ik mag nog niet te veel verklappen, maar het wordt een heel leuke ervaringsrijke dag sowieso.”