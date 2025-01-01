Geen nieuwe wereldtitel voor Innoptus Solar Team: “Maar we behoren nog altijd tot de absolute wereldtop”

Op de laatste dag van het WK zonnewagenracen vertrok het studententeam vanop de tweede plaats. “Maar we eindigden de dag gisteren wel met een lege batterij en het weer vanochtend was slechter dan verwacht. Omdat de weersvoorspellingen richting de finish nog slechter leken, kozen we om ter plaatse stil te staan en te laden”, zegt energetisch ingenieur Maarten Vansteenkiste. “Door die extra laadstop zijn we teruggezakt naar plaats drie. We konden de voorliggende teams nog inhalen, maar ook niet meer. Daardoor eindigen we uiteindelijk als derde."

De topteams waren enorm aan elkaar gewaagd, maar een derde opeenvolgende wereldtitel zit er dus niet in voor het studententeam. Het team startte na een teleurstellende kwalificatie pas vanop de 16de plaats en kwam tijdens de race tot op enkele seconden van de eerste plaats, maar moeten na zo’n 3.000 kilometer door de Australische outback tevreden zijn met de derde plaats.

“De drie topteams eindigen op minder dan een half uur van elkaar, wat echt ongezien is in de Bridgestone World Solar Challenge. Het was heel nipt en dat toont toch dat we nog steeds tot de absolute wereldtop behoren”, besluit aerodynamisch Ingenieur Julie ter Hark.