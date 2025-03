Studenten orthopedagogie over Dag van de Zorg: “Belangrijke en leerrijke dag”

Op zondag 16 maart tijdens de ‘Dag van de Zorg’ kan je kennis maken met het leven en werken in tal van zorginstellingen. “Het is voor ons als student een leerrijke dag om de verschillende invalshoeken van de zorgsector te leren kenen”, zegt Kawthar Akabbal. “De dag brengt ook mensen samen. Het is echt leren op een leuke manier, zeg maar. We leren ook over een inclusievere aanpak van de zorg. Dat vind ik superbelangrijk, want ik zou graag later mijn eigen organisatie opstarten en werken aan een betere wereld voor iedereen.”

De leerlingen orthopedagogie in Dilbeek weten duidelijk waarom ze voor hun opleiding gekozen hebben. “Ik denk dat ik later vooral in een ziekenhuis wil gaan werken, in het bijzonder op de afdeling psychiatrie”, zegt Audrey De Beukelaere. “Dat trekt me enorm aan: het helpen van mensen en ervoor zorgen dat ze de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben."

Een Dag van de Zorg is belangrijk, want vroeg of laat komt iedereen met de zorgsector in aanraking. “Ik denk dat we allemaal ooit zullen moeten beroep doen op zorg van iemand anders, of we dat nu willen of niet. Dan denk ik dat het wel belangrijk is dat we op dat vlak ook gedreven en gemotiveerde, gekwalificeerde mensen hebben die ons daarin kunnen helpen. Dus eigenlijk is het een belang van iedereen”, besluit opleidingshoofd orthopedagogie.