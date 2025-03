Vic volgt les van thuis via Bednet: “Ik heb toch liever de sfeer van in de klas”

In oktober van vorig jaar wordt bij Vic lymfeklierkanker vastgesteld. “Hij is dan heel snel in behandeling gegaan en dat is gelukkig goed verlopen”, zegt mama Sara Walravens. “Het was een traject van enkele maanden, maar Vic heeft geen complicaties gehad.” Door de ziekte volgt Vic al vier maanden noodgedwongen les via Bednet. “Je kan heel makkelijk inzoomen op het bord en dan kan je alles heel duidelijk zien. Tijdens de speeltijd blijven er ook klasgenoten bij de camera zitten om samen spelletjes te spelen, maar ik speel toch liever buiten op de speelplaats en de sfeer van in de klas.”

Voor Vic was Bednet een houvast de voorbije maanden. “Het feit dat de klasgenootjes hem kunnen zien en hij hen zorgt ervoor dat ze op de hoogte blijven van elkaar. Het kunnen les volgen geeft ook structuur”, zegt Sara. “En niet onbelangrijk, de klasgenoten hebben Vic ook zien veranderen. De behandeling had een serieuze impact op fysiek vlak, omdat ze Vic dagelijks zagen schrokken ze daar niet zo van.”