Dankzij verkiezingsdag springen kinderen gratis op trampoline in het centrum van Overijse

Sinds 24 juni is Overijse officieel een kindvriendelijke gemeente. Dat betekent dat kinderen en jongeren uit de gemeente betrokken worden in elk project dat hun leefwereld aanbelangt. Daarom organiseerde Overijse op 9 juni, de verkiezingsdag, ook een verkiezing voor de jeugd. Alle kinderen en jongeren onder de 16 jaar kregen voor het eerst de kans om hun stem uit te brengen. Weliswaar niet op een politieke partij, maar wel op een tijdelijke pop-up sportinstallatie. 702 kinderen en jongeren brachten hun stem uit en kozen voor een trampoline op de Zuidflank.

Seizoensgebonden trampoline

De trampoline staat dus in het centrum van Overijse, aan de speeltuin bij de Zuidflank. De Zuidflank won het van het park in Maleizen en het kerkplein in Terlanen met 54.7% van de stemmen.

Hoewel de jeugd voor een pop-up-installatie stemde, koos het lokaal bestuur ervoor om de trampoline semi-permanent te maken. De plaatsing van de trampoline is seizoensgebonden om ervoor te zorgen dat de trampoline in goede staat blijft. Tijdens de wintermaanden wordt de trampoline opgeborgen.