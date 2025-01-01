Gemeenteraad Halle keurt verlaging minimumleeftijd GAS-boetes goed: “14-jarigen kunnen GAS-boete krijgen”

Tot nu toe konden enkel jongeren vanaf 16 jaar in Halle een zogenaamde ‘Gemeentelijk Administratieve Sanctie’ krijgen. De leeftijdsgrens daalt in de stad nu naar 14 jaar. Zo wil Halle sneller reageren bij incidenten waarbij ook jongere tieners betrokken zijn, zoals vandalisme of het bewust veroorzaken van overlast. "Er gaat wel een bemiddelingstraject aan vooraf waardoor je ook de ouders kan wijzen op de verantwoordelijkheid die ze hebben. Je hebt ook nog een alternatieve werkstraf, pas in laatste instantie wordt er aan een GAS-boete gedacht. Maar we hebben die stok achter de deur volgens mij wel nodig”, zei de burgemeester van Halle Eva Demesmaeker daarover eerder al.

Wat met de rest van de politiezone Zennevallei?

Tot de politiezone Zennevallei behoren ook de gemeenten Sint-Pieters-Leeuw en Beersel. Omdat er onlangs meerdere incidenten waren met jongeren onder de 16 jaar, stelde de zone Zennevallei voor om de minimumleeftijd voor GAS-boetes in de volledige zone te verlagen. Het schepencollege van Sint-Pieters-Leeuw besliste unaniem om met een positief advies naar de gemeenteraad te gaan om de verlaging effectief door te kunnen voeren.

In Beersel komt het punt pas later deze maand op de agenda van de gemeenteraad. De Beerselse jeugdraad formuleerde alvast een negatief advies over de verlaging van de GAS-boetes naar 14 jaar. Schepen van Jeugd Lora Hasenbroekx toonde zich vorige week kritisch over het feit dat de beslissing in Halle sneller wordt genomen dan in de rest van de politiezone: “Halle zal dus een beslissing nemen terwijl het schepencollege in Beersel officieel nog geen standpunt heeft ingenomen. Daardoor komen we niet ten volle aan bod in de besluitvorming. In een politiezone met drie gemeenten moet iedereen de kans krijgen zijn standpunt te vormen vóór er beslissingen vallen. Anders zet je Beersel gewoon buitenspel" zei Hasenbroekx.

Een politiereglement is een gemeentelijke bevoegdheid, geen bevoegdheid van de politiezone. Elke gemeenteraad is dus autonoom bevoegd om het politiereglement te wijzigen. Dat onderstreept ook de burgemeester van Sint-Pieter-Leeuw Jan Desmeth: “Het is aangewezen dat er zo veel mogelijk harmonie is. Vandaar dat we in het politiecollege de zaken eerst met de drie burgemeesters bespreken, dan met positief advies naar de drie schepencolleges gaan in de hoop dat de drie colleges ook met een positief advies naar de gemeenteraden gaan. Maar strikt genomen, op het einde van de rit, beslist elke gemeente autonoom”, aldus Desmeth.

Nog verboden in Halle: aanklampen op straat

Nog een wijziging in het politiereglement in Halle is dat het vanaf nu verboden is om voorbijgangers op een agressieve of dwingende manier aan te spreken. De regel geldt voor elke vorm van opdringerig gedrag in de openbare ruimte.