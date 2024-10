Overijse: ook kinderen trekken naar de stembus. Welk graffitikunstwerk wint de verkiezingen?

Kinderen aan de macht in Overijse. Op 9 juni kregen ze al eens hun oproepingsbrief om te stemmen voor een sport- of spelinstallatie. Vandaag kozen ze het graffitikunstwerk naast de bibliotheek moet komen. Met de stemming wil de gemeente kinderen de kans geven om ook hun mening te laten tellen in de gemeente.

Over de opkomst viel niet te klagen. "Op gegeven moment was de rij hier langer dan bij de volwassen dus het was heel fijn om te zien. De kinderen weten duidelijk wat het is, de eerste keer was het nieuw nu zijn er veel kinderen die opnieuw komen want ze willen echt komen stemmen. Ze staan hier echt met hun oproepbrief dus het enthousiasme is wel groot. Mijn papieren waren zelfs op, ik ben er nog gaan bijdrukken," zegt Fara Elsen van Publiekswerking Overijse.

De resultaten van de stembusgang zijn nog niet binnen.