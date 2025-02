Vilvoordse schepen Jeroen Bergers volgt Francken op in de Kamer: "Kanaalplan en Randpremie"

Theo Francken aanvaardde de post van Defensieminster in de nieuwe regering. Dat betekent dat Francken zijn plaats in de Kamer moet afstaan aan de eerste opvolger: Jeroen Bergers uit Vilvoorde. Jeroen Bergers is er schepen van Financiën, Omgeving en Groenonderhoud. Bovendien is Bergers sinds 2022 voorzitter van Jong N-VA. Enkele dagen geleden werd Bergers’ voorzittersmandaat met twee jaar verlengd.

Jongste kamerlid

“Dit is een sterke regering die zorgt voor het strengste migratiebeleid ooit en minder belastingen. Specifiek voor onze regio is het goed dat het Kanaalplan terug wordt geactiveerd en er een Randpremie voor politiemensen komt. Hierdoor worden de lonen voor onze politiemensen eindelijk concurrentieel met die in Brussel en kunnen we in de Vlaamse Rand een kordaat veiligheidsbeleid voeren", zegt Bergers. "Met Jong N-VA zullen we er alvast over waken dat het communautaire vuur blijft branden. Ik ben onze leden en de 5452 mensen die me hun voorkeurstem gaven dankbaar dat ik die strijd voor meer Vlaams zelfbestuur nu ook als jongste kamerlid mag voeren.”

De vierentwintigjarige Vilvoordenaar is een van de jonge talenten in de N-VA-rangen. In 2016 richtte Bergers de Vilvoordse afdeling van Jong N-VA op. Twee jaar later dacht Bergers aan stoppen. Door de Pano-reportage over Schild & Vrienden kwam de destijds 18-jarige Bergers in opspraak. Bergers distantieerde zich van de acties van de groepering rond Dries Van Langenhove. De partij bleef Bergers steunen.