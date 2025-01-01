Vrijwillig militair dienstjaar kan in kazerne Peutie: "Ongeveer 125 jongeren kunnen hier aan de slag"

Sinds gisteren valt bij alle jongeren van 17 jaar een uitnodiging op de mat om deel te nemen aan een vrijwillig militair dienstjaar. Jongeren die solliciteren naar één van de 375 beschikbare plaatsen bij de landmacht, kunnen onder andere in Berlaar, Amay of de kazerne in Peutie terechtkomen.

"We investeren hier in de brandweer, we investeren hier in politie. We hebben de veiligheidsopleidingen hier in Campus De Brug, we richten een vrijwilligerskorps op en ook met de federale regering zorgen we er nu voor dat de kazerne van Peutie geherwaardeerd wordt", zegt Vilvoords schepen en federaal parlementslid Jeroen Bergers (N-VA). "Dat jongeren hier aan de slag kunnen en dat er geïnvesteerd wordt, is fantastisch nieuws voor onze stad."

In Peutie kunnen 125 jongeren een basisopleiding volgen.