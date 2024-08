Vlag van overleden Warre gestolen op kamp van Chiro Iris uit Dilbeek: “Grote emotionele waarde”

Zoals gebruik hees Chiro Iris uit Dilbeek de vlag toen ze op kamp waren in de buurt van Libramont. Maar vorig weekend werd één van hun vlaggen gestolen. “We hadden die vlag laten maken speciaal voor Warre, één van onze leden die onlangs is overleden aan kanker waartegen hij heel lang heeft tegen gevochten”, zegt Nore Van Leeuw. “We hadden ook met de volledige leiding onze naam op de vlag geschreven. We hadden die vlag aan Warre gegeven, maar zijn ouders hebben die aan ons meegegeven. Zo was Warre altijd een beetje bij ons op kamp.”

Tijdens zijn strijd tegen de ziekte leefde de Chirogroep en bij uitbreiding, zowat de hele gemeente Dilbeek, mee met de 14-jarige Warre. Op de begrafenis waren er dan ook zo'n 1200 mensen. “Zijn ouders hebben Team Warre opgestart, stickers laten maken en die aan de Chiro uitgedeeld. Ook van die kleine vormpjes die je op je Chirorok of -hemd kan strijken. Op de onderkant van de vlag stond ‘Chiro Iris - voor altijd Team Warre' gedrukt. Ze heeft dus een hele grote emotionele waarde.”

Het bericht van de gestolen vlag wordt massaal gedeeld op sociale media. Mocht je een bruikbare tip hebben contacteer dan de Chiro Iris via mail: chiroirisdilbeek@gmail.com