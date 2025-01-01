Halle Schaatst keert terug met curlingtoernooi

Schaatsliefhebbers mogen zich alvast in de handen wrijven want van 12 december tot 4 januari kunnen ze opnieuw hun ijsijzers aanbinden. Voor de veertiende keer komt Halle Schaatst namelijk terug naar het Stationsplein. Halle Events voorziet 800 vierkante meter schaatsfun en gaat er prat op dat hun piste, in tegenstelling tot heel wat andere schaatsbanen, uit echt ijs bestaat.

Nieuw dit jaar is dat ook curlers hun gading in Halle zullen vinden. "We houden een ludiek curlingtoernooi", zegt organisator Frank Van Nerom aan VRT NWS. "Maximaal 32 ploegen kunnen deelnemen dus snel inschrijven is de boodschap." Behalve een toernooi kunnen groepen tijdens de kerstvakantie een curlingbaan afhuren om eens van de Olympische sport te proeven.

Halle Events is nog op zoek naar vrijwilligers om de ijspiste draaiende te houden.