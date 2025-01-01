Halle Schaatst keert terug met curlingtoernooi

Als vanouds kan je tijdens de eindejaarsperiode opnieuw de schaatsen aanbinden om op het Stationsplein te genieten van de ijspiste. Nieuw dit jaar is dat er een curlingtoernooi zal plaatsvinden.

Schaatsliefhebbers mogen zich alvast in de handen wrijven want van 12 december tot 4 januari kunnen ze opnieuw hun ijsijzers aanbinden. Voor de veertiende keer komt Halle Schaatst namelijk terug naar het Stationsplein. Halle Events voorziet 800 vierkante meter schaatsfun en gaat er prat op dat hun piste, in tegenstelling tot heel wat andere schaatsbanen, uit echt ijs bestaat.

Nieuw dit jaar is dat ook curlers hun gading in Halle zullen vinden. "We houden een ludiek curlingtoernooi", zegt organisator Frank Van Nerom aan VRT NWS. "Maximaal 32 ploegen kunnen deelnemen dus snel inschrijven is de boodschap." Behalve een toernooi kunnen groepen tijdens de kerstvakantie een curlingbaan afhuren om eens van de Olympische sport te proeven.

Halle Events is nog op zoek naar vrijwilligers om de ijspiste draaiende te houden.

Meest bekeken

Samenleving

Verkeersongeval op E40: "Voertuig in lichterlaaie"

Mobiliteit
Justitie

Gezin uit Sint-Pieters-Leeuw pleegt grootschalige fraude bij rijexamens: "Honderdduizenden euro's verdiend"

din 14 okt
Vanaf vannacht steken Merchtem, Opwijk en Londerzeel de straatverlichting opnieuw aan
Groen
Vlaamse Rand

IBEG-gemeenten laten vanaf 1 november het licht aan: "Enorme vooruitgang in 'verledding'"

Politiek
Onderwijs
Samenleving

Burgemeester Kurt en schepen Hannelore vervangen stakende leerkrachten: “Lerarenopleiding komt van pas”

din 14 okt
Sport

Na twee jaar blessureleed kroont Maurine Ricour uit Bever zich tot Belgisch kampioen duatlon

din 14 okt

Meer nieuws uit de regio

Boombox Rehearsals
Cultuur
Jeugd

Boombox Rehearsals wil met container aan sporthal repetitieruimte voor muzikanten toegankelijker maken

maa 13 okt
Onderwijs

Vonkdag in Don Bosco Halle: "Een minder groot tekort"

zon 12 okt
Groen
Vlaams-Brabant
Samenleving

Nationaal Park Brabantse Wouden lanceert 'Nachtvinders': "De sterrenhemel ontsnipperen"

zat 11 okt
Wonen
Samenleving

Woonpunt Zennevallei versterkt huurders via woordenboekje Nederlands: “Essentieel om hier te wonen”

vrij 10 okt
Samenleving

Myriam ontvangt Gouden Sint-Romboutskruis: "Eén van de sterkhouders van de kledijploeg"

din 7 okt