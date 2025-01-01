© Faustine Cousin

Team Warre draagt 86.177 euro bij aan Run to Kick: "Ongelofelijk blij en trots"

Team Warre heeft gisteren in Brussel meegelopen met Run to Kick. Het team uit Dilbeek heeft eerder deze week bouletten verkocht om geld in te zamelen en heeft zo bijgedragen tot de recordopbrengst voor Run to Kick.

Gisteren hebben 4.700 lopers, waaronder Team Warre, deelgenomen aan Run to Kick, een event dat geld inzamelt voor de strijd tegen kanker bij kinderen. De sponsorloop heeft een recordbedrag van meer dan 2.270.499 euro opgeleverd.

Oprichtster van KickCancer, de organisatie achter het event, Delphine Heenen heeft vorig jaar haar zoon Raphaël aan kanker verloren. Ook voor haar is het een bijzondere editie. "Meer dan ooit heb ik mijn emoties kunnen delen met andere families die hetzelfde meemaken", zegt Heenen. "Dat we ons samen inzetten voor één doel - betere behandelingen voor kinderen met kanker - geeft enorm veel positieve energie. En dat we dit jaar een recordbedrag van 2.270.499 euro hebben ingezameld om dat doel te bereiken, maakt mij ongelofelijk blij en trots", aldus Heenen.

Team Warre uit Dilbeek, dat eerder deze week nog bouletten verkocht om geld in te zamelen, heeft 86.177 euro bijgedragen.

