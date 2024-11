40 jaar Gymclub Ternat: "Jarenlange onverdroten inzet"

40 jaar op de ongelijke leggers, dat verdient een feestje. Gymclub Ternat vierde maandag haar 40-jarig bestaan met een turnspektakel.

Zo'n spektakel vergde natuurlijk heel wat training. Een peulenschil voor de gymnasten en hun doorwinterde trainers. “Wij zijn daar wel al enkele maanden en weken mee bezig," zegt trainer Gitte Walschot, "en vanaf september zijn we echt begonnen met de dansjes en de choreografie echt aan te leren aan de kindjes.” Maandag volgde dan het moment suprême. 100 turners voerden een gymnastisch kunststukje op.

Wat in 1984 begon met twee trainers, groeide op 40 jaar tijd uit tot een gymclub met 330 leden. “Dat is niet alleen de intentie geweest van onze stichters," zegt trainer Geert Van der Mauten, "maar natuurlijk ook de jarenlange onverdroten inzet van de bestuursleden. Er zijn toch al een aantal mensen die jaren aan een stuk ervoor zorgen dat het hier jaar in jaar uit mooi reilt en zeilt."

Geert is er al bij van in het prille begin. “We waren heel beperkt en kleintjes gestart. ‘t Is eigenlijk van een heel kleine club naar een heel grote club geëvolueerd. We hebben heel veel trainers op dit moment en vroeger was dat absoluut niet het geval, dus ja, ‘t is wel enorm uitgegroeid.”

Het enige wat al die jaren onveranderd is gebleven is het turnplezier. “Ik vind turnen heel leuk, want je hebt verschillende toestellen, je kan doen wat je wil en je kan er ook gewoon uw hoofd bij leegmaken en dat is wel rustgevend,” aldus turnster Amber Verhasselt.