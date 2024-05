Asiat Park omgetoverd tot basketparadijs

DIt weekend wordt het Asiat Park omgetoverd tot de hotspot voor elke liefhebber van street basketball. Het hele weekend vult het park zich met spelers, dj’s, MC’s en gooien de sportorganisaties en bewoners van Asiat Park hun deuren open.

Festivalpodium wordt sportplein

Voor de gelegenheid wordt één van de festivalpodia van het Horst festival omgebouwd tot polyvalent sportveld. Het idee kwam uit de koker van het team achter het Horst festival. Nadat ze hun hoofd gebroken hadden over de vraag: hoe zorgen we ervoor dat onze infrastructuur ook na het festival gebruikt kan worden? Het antwoord was een radicaal ontwerp van de Italiaanse ontwerpstudio Piovenefabi die de uitdaging voorgeschoteld kreeg.

Na Horst Festival bouwden leerlingen van het Virgo Plus college, samen met vrijwilligers, het festivalpodium ombouwen tot een sportveld met spectaculair 3X3 court. Artistiek coördinator bij Onkruid, Louise Goegebeur is enthousiast over de samenwerking, “Het ontwerp is speels en biedt meer dan sport alleen. Eigenlijk is het ook een hypecourt, een atletiekbaan en een dansvloer met spiegelwand. Het ontwerpteam hoopt hiermee ook meisjes aan te trekken. Multifunctioneel maar ook vrouwvriendelijk en toegankelijk voor heel de buurt, dat is voor ons heel belangrijk.” Na het openingsweekend blijft het speelplein een hele zomer lang op zijn plek staan.

Het toernooi

Iedereen is welkom tijdens het het 3X3 toernooi in het Asiat Park, al wordt de competitie wel opgedeeld in verschillende categorieën: U13, U15, U18, U23, en U23+. Voor de jongsten (U8 & U10) is er een initiatie op zondag.