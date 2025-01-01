Sint-Antoniusschool in Liedekerke loopt voor Kom op tegen Kanker: "Vorige zomer een collega verloren"

420 leerlingen en leerkrachten van basisschool Sint-Antonius in Liedekerke lopen samen 100 kilometer ten voordele van Kom op Tegen Kanker. In maart lopen vier leerkrachten van de school mee met de officiële 100 kilometer voor Kom op Tegen Kanker, om hen een hart onder de riem te steken draagt de ganse school symbolisch een steentje bij.

"Er zijn routes uitgestippeld van de laagste tot de hoogste klassen, en de oudere klassen moeten uiteraard meer lopen", zeggen leerkrachten Jenna Verleyen en Lise Temmerman. "Maar uiteindelijk gaan we wel aan meer dan 100 kilometer komen. Want ze mochten kiezen hoe ver ze wilden lopen, want ze waren zo gemotiveerd dat ze eigenlijk zijn blijven lopen."

De uitdaging die de vier leerkrachten in maart aangaan zet de ganse school in beweging. Ook de ouderraad heeft een inspanning gedaan. "Spijtig genoeg zijn wij vorige zomer een collega verloren aan kanker en daarom dat het ook heel nauw aan het hart van de school ligt en iedereen heeft wel in zijn vriendenkring of in zijn familie daarmee te maken", zeggen leerkrachten Jenna Verleyen en Lise Temmerman. Voorlopig hebben de vier lopende juffrouwen al meer dan 3.000 euro opgehaald.