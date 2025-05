Nieuwe peuterspeeltuin Machelen ingehuldigd: "Waarom niet bij de bestaande speeltuin?"

Met een picknick, een springkasteel en joelende kinderen is de nieuwe peuterspeeltuin op de site van woonzorgcentrum Parkhof ingehuldigd. Maar volgens buurtbewoner Hendrik is de speelplek er zonder overleg met de buurt gekomen. "Het initiatief is vanuit het Huis van het Kind genomen, en de buurt is daarbij niet geraadpleegd. Dat stoort me geweldig. Wij wonen op 20 meter van de speeltuin en dat levert ons de hele dag door krijsende kinderen op."

Schepen van het Kind Hicham El Majnaoui ontkent dat het initiatief solo slim genomen werd. "We hebben zoveel mogelijk mensen betrokken bij dit project, we hebben echt wel het nodige gedaan."

Maar voor buurtbewoner Hendrik is het duidelijk: de enige oplossing is om de speeltuin te verplaatsen naar de andere kant van het woonzorgcentrum, waar al een bestaande speeltuin is. Maar dat ziet de gemeente niet zitten. "De keuze voor deze locatie is onderzocht en dus rechtmatig. Bovendien is het geluid van kinderen en jongeren iets dat bij de openbare ruimte hoort."