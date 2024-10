DJ Sebsky (13) is de jongste winnaar ooit van de Oosthoek Live DJ Contest: “Vandaag op het festivalpodium staan in Dilbeek is een droom”

DJ Sebsky wist bij de DJ Contest van Oosthoek Live zowel de jury als het publiek te overtuigen. Hij verzamelde meer dan 1500 likes op zijn Instagram post. Als jongste winnaar ooit van de contest treedt DJ Sebsky vandaag op van 21u tot 22u tijdens Oosthoek Live in het centrum van Dilbeek.

Voor Dilbekenaar DJ Sebsky is het een droom om op het podium van Oosthoek Live te mogen staan. "Ik kijk er niet alleen naar uit om het publiek te verrassen, maar ook om mijn idool Jazz Brak te ontmoeten achter de schermen", zegt Sebastien.

Met zijn overwinning heeft DJ Sebsky niet alleen een nieuwe mijlpaal bereikt in zijn jonge carrière, maar ook in de geschiedenis van Oosthoek Live.

Wie is DJ Sebsky?

DJ Sebsky, Sebastien Ceuppens, begon zijn DJ-carrière in 2022 tijdens een DJ-kamp van de Tomorrowland Academy, de DJ-school van Tomorrowland. Sindsdien nam hij deel aan verschillende bootcamps van de TML Academy en draaide hij in juli op het Tomorrowland Buurtfeest. Sebastien dook al op in het VTM Nieuws en hij was te gast bij MNM. Sebastien studeert aan Muziekacademie Dil’Arte in Dilbeek en speelt er trompet. Zijn grote voorbeeld is Timmy Trumpet, een Australische DJ, muziekproducer en live-instrumentalist, vooral bekend om zijn unieke combinatie van elektronische dansmuziek met live trompetoptredens.