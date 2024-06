Fotoshoot baby's op reuzenwaterlelies in Plantentuin Meise: "Unieke gebeurtenis"

Het is intussen een traditie in Plantentuin Meise: de waterleliefotoshoot. In minder dan een uur waren de shoots uitverkocht. De bladeren van de lelies zijn het grootst in juni en juli. Dan kunnen ze een gewicht tot 40 kilo dragen. “De reuzenwaterlelies worden groter naarmate de dagen langer worden,” legt tuinier Gery Van den Troost uit.

Het is een unieke ervaring voor veel ouders, weet Manon Van Hoye van Plantentuin Meise: "De meeste moeders en vaders zijn een beetje stressy als ze aankomen, maar allemaal zijn ze ongelooflijk blij, want dit is een unieke gebeurtenis, ik denk niet dat dit ergens anders in de wereld gedaan wordt, dus het zijn foto's die je voor de rest van je leven gaat koesteren."

Een verslag van de fotoshoot zie je in ons nieuws.