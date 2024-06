Kinderen uit Overijse kiezen voor plaatsing trampoline als pop-up speeltuig

Een trampoline, een pannakooi of een boulderklimblok. Voor de keuze van één van deze drie speeltuigen kregen alle kinderen uit Overijse een oproepingsbrief om op verkiezingsdag te gaan stemmen. 702 kinderen en jongeren onder de 16 gingen daar op in en brachten hun stem uit. 55,4% van de stemmen ging naar het plaatsen van een trampoline op de Zuidflank in het centrum van de druivengemeente. Die zal de hele zomer toegankelijk zijn.