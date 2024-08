Zeilkamp aan insteekdok in Vilvoorde: “Iedereen is welkom, ook als je nog nooit gezeild hebt”

Leren zeilen, makkelijk is het niet, maar iedereen is welkom in Vilvoorde. “We leven les aan gevorderden, maar evengoed aan kinderen die er nog niets van kennen”, zegt monitor Melissa Camerlinck. “Afhankelijk van het niveau van zeilen worden de kinderen in groepen ingedeeld. In het begin leren ze gewoon zeilen en naarmate dat ze wat meer ervaring hebben, leren we ze ook wat nieuwe trucjes aan. Als er geen wind is? Dan doen we peddelwedstrijden of halen we de surfplanken boven. We kijken vooral naar wat de kinderen graag doen.”

De zon schijnt en de wind waait. Vandaag is een ideale zeildag. Maar ook als de weersomstandigheden tegenzitten, kunnen de kinderen rekenen op een leuke dag bij de Vilvoordse zeilclub. “We leren onder andere alle benamingen van zeilboten, hoe je alles moet opstellen en hoe zeil moet liggen. Het mag bijvoorbeeld niet gekreukt zijn, veel te moeilijk allemaal voor mij”, lacht Sebastian, die nog geen ervaring heeft. Voor Méabh is er dan weer veel herhaling bij. “Ik heb twee jaar geleden ook al deelgenomen aan het zeilkamp. Het is eigenlijk gewoon duwen op het roer om te draaien en mee met de wind varen.”