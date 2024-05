Kunstwerk Parking 58 krijgt tweede leven op parkeergebouw Brussels Airport

In 2017 werd Parking 58 afgebroken om plaats te ruimen voor het nieuwe Administratief Centrum van de Stad Brussel. Daarbij werden ook twee werken van Moeschdal weggehaald. Eén van die werken siert nu een parkeergebouw op de luchthaven in Zaventem.

Jacques Moeschdal was een Brusselaar. Hij overleed in 2004. Een ander bekend kunstwerk van hem zie je vanop de E40 in Groot-Bijgaarden bij het binnenrijden van Brussel: “Het Signaal van Zellik”.