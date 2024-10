Fietslichtcontrole aan schoolpoort KOBOS: "ouders krijgen nota"

"Elk jaar organiseren we een fietsverlichtingscontrole," zegt Dicky Kho van de ouderraad, "dat doen we vanuit de ouderraad, de school en de gemeenschap en de politie waar we dan de fietsverlichting van de kinderen controleren. En vaak doen we dat vlak voor het echt donker wordt."

De leerlingen appreciëren de actie, zelfs wie niet in orde is. "Ik vond het verrassend want ik had het niet verwacht. Ik vind dat wel goed dat ze dat doen, omdat 't wel belangrijk is dat je verlicht bent in 't verkeer," zegt vierdejaars Marie Van de Velde. Maries dynamo werkt niet en ze is haar reservefietslampen vergeten te monteren vanochtend.

Marie en andere leerlingen die niet in orde zijn, krijgen een waarschuwing mee. "Als het niet oké is dan schrijven ze hun naam op en krijgen de ouders een nota omdat in orde te maken," zegt Kho. Wiens fiets helemaal in orde is, krijgt van de ouderraad spaakverlichting cadeau. Wie met een helm op fietst, krijgt zelfs een Chokotoff.