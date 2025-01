Twee leerlingen aangereden op zebrapad

In de Parklaan in Zaventem is iets voor 14 uur ongeval gebeurd. Daarbij heeft een voertuig twee leerlingen van de secundaire school Kompaz aangereden die op het voetpad liepen. Ziekenwagens en MUG kwamen ter plaatse. De slachtoffers zouden niet in levensgevaar zijn maar werden wel naar het ziekenhuis overgebracht.