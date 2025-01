Nieuw plan voor logistiek centrum Woluwedal bekoort niet

Het geplande logistieke gebouw van MG Real Estate aan het Woluwedal blijft voor controverse zorgen. Hoewel de ontwikkelaar een omgevingsvergunning op zak heeft voor de bouw van een complex met 96 laadkades, blijft de weerstand groot. Niet alleen buurtbewoners verzetten zich tegen de plannen, ook de gemeenten Zaventem en sinds kort Kraainem stappen naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen om de vergunning aan te vechten. Ondanks een aangepast voorstel van de ontwikkelaar blijven de tegenstanders ontevreden.

Tijdens een informatieavond voor de buurt, georganiseerd door MG Real Estate, werd duidelijk dat de ontwikkelaar enkele aanpassingen aan het oorspronkelijke plan heeft doorgevoerd. Zo werd de totale oppervlakte van kantoorruimte teruggebracht van 5000 naar 1500 vierkante meter, en werd het geplande restaurant geschrapt. Ook het aantal parkeerplaatsen voor auto's werd met 70% verminderd. Het aantal laadkades op het gelijkvloers zou dan wel weer uitbreiden, wat volgens de buurt voor bijkomende verkeershinder zal zorgen.

Patrick Delaunoy, woordvoerder van het actiecomité 1932works, dat al sinds het begin van de plannen tegen het project ageert, is zeer kritisch over het alternatieve voorstel. “Ze hebben de bovenverdieping van het megalomane project geschrapt, maar het gelijkvloers gaat nu 4 meter omhoog. Bovendien worden er op de 46 laadkades op de benedenverdieping nog eens acht toegevoegd. Dat betekent dat er amper sprake is van een reductie, en zeker niet van een significante verbetering voor de buurt”, aldus Delaunoy. Hij benadrukt dat het actiecomité niet van plan is om te onderhandelen met MG Real Estate. “Er werd duidelijk gezegd dat indien we akkoord gaan met dit plan de vorige vergunning ingetrokken zou worden. Eind deze maand zouden ze daarover en over het intrekken van het beroep uitsluitsel willen. Maar hun alternatief voorstel ligt simpelweg te ver van wat wij aanvaardbaar vinden dus daar is geen sprake van.”

Schepen Bart Dewandeleer (CD&V team Bart) reageert namens de gemeente Zaventem eveneens kritisch. “Als men een nieuw plan heeft, dan moet dat ingediend worden via de officiële weg van de aanvraag omgevingsvergunning. Afhankelijk van hoe groot de impact op mobiliteit en milieu is, zal er opnieuw een provinciale of gemeentelijke vergunning nodig zijn. Wij verwachten dat, als er een nieuw plan komt, de oude vergunning wordt ingetrokken. Dat zou een signaal zijn naar de gemeente en de buurt dat de ontwikkelaar het serieus meent met de herziening.” Hij benadrukte echter dat het standpunt van Zaventem ongewijzigd blijft. “De bestemming van het terrein is een economische zone, dus een project moet kunnen, maar niet zo groot.”

Ook Kraainems burgemeester Bertrand Waucquez (Kraainem-Unie) maakt zich intussen grote zorgen. Zijn gemeente heeft zich aangesloten bij het beroep tegen de verguning. “Het probleem is niet het project op zich, maar de timing”, stelt Waucquez. “We staan voor grote infrastructuurwerken aan de Ring en de herinrichting van de verkeerswisselaar aan de E40 en de Woluwelaan. Dit project zou daar extra complexiteit en hinder aan toevoegen. We begrijpen de nood aan logistieke ontwikkeling, maar nu is het absoluut niet het juiste moment.”

Bij MG Real Estate kregen we geen reactie.