Internationaal balletkamp in Destelheide: "Iedereen ademt hier ballet"

Vier jaar geleden startte Magali Berael van dansschool Ballerino met een nieuw concept: een kamp waarbij alles draait rond klassiek ballet. “Het kamp is er voor dansers tussen 7 en 20 jaar oud die een professionele danscarrière ambiëren”. Het balletkamp is zeer intensief. Balletlessen zijn er van 9 uur ’s ochtends tot half 9 ’s avonds. Zelfs de ontspanningsmomenten staan in het thema van ballet. Alle deelnemers blijven ook logeren in Destelheide. “De lesgevers zijn zo goed als allemaal internationaal gerenommeerde docenten”, vertelt Magali Berael. “Wegens succes hebben we dit jaar beslist om extra plaatsen te creëren. Destelheide in Dworp is de perfecte locatie voor een kamp als dit. Hier zijn veel ruimtes om te dansen én veel capaciteit om te logeren en dat in de natuur.” Zaterdag eindigt het balletkamp met een grote slotshow voor de ouders in de theaterzaal van Destelheide.