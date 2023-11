Sportinfrastructuur Den Dam krijgt na 20 jaar getalm eindelijk grondige renovatie

De vernieuwing van recreatiedomein Den Dam in Steenokkerzeel is gestart. Eindelijk, want het dossier sleept al bijna 20 jaar aan. De accommodaties van tennisclub Kasteel Van Ham, voetbalclub PSV1820 en petanqueclub Den Dam zijn zo fel verouderd dat een nieuwbouw zich opdrong. Tegen 2025 zullen de clubs terechtkunnen in één groot gebouw met daarin kantines en kleedkamers.

De huidige sportinfrastructuur langs de Damlaan voldoet al lang niet meer aan de hedendaagse vereisten. Na een hobbelig voorbereidend parcours en een dossier dat al bijna 20 jaar aansleept, zijn eindelijk de langverwachte werken gestart. Het komende anderhalf jaar krijgen voetbalclub PSV1820, tennisclub Kasteel Van Ham en petanqueclub Den Dam een gloednieuw onderkomen.

De bestaande infrastructuur zal worden afgebroken en in de plaats komt één groot gebouw met daarin kantines en kleedkamers voor zowel tennis- als voetbalclub. “Daarnaast voorzien we extra parkeerplaatsen, tien petanqueterreinen in openlucht en een frisse omgevingsaanleg, inclusief nieuw hekwerk”, zegt Sportschepen Geert Laureys (Klaver/N-VA). “Dit project heeft inderdaad heel wat voeten in de aarde gehad. We hebben eerst een ruimtelijk uitvoeringsplan moeten opstellen om van dat parkgebied recreatiezone van te maken. Uiteindelijk werd beslist om eerst een gewestelijk ruimtelijk structuurplan op te stellen, zodat we ook de voetbalterreinen mee konden opnemen want die lagen zonevreemd. Dat heeft allemaal zijn tijd nodig gehad uiteraard.”

Daarna gooide ook het coronaspook roet in het eten. “Daardoor zijn de prijzen ook gestegen. We zijn met iedereen terug rond de tafel gaan zitten. De kostprijs bleek nog altijd ver boven het voorziene budget te liggen maar we hebben uiteindelijk toch beslist om de knoop door te hakken. We denken dat we hiermee de drie clubs toch een nieuw elan kunnen geven.”

Vooral voor tennisclub Kasteel Van Ham, dat 212 leden telt, wordt het een moeilijke periode. “Het is een jaartje door de zure appel bijten”, beseft voorzitter Eddy Meysmans. “We zullen een hele tijd geen clubhuis meer hebben, geen sanitair of opslagruimte. Op terrein 4 hebben we ons meubilair en materiaal momenteel gestockeerd onder een groot zeil. Dat gaat daar 1,5 jaar min of meer in open lucht liggen. We kunnen ook geen tornooien of interclubwedstrijden meer organiseren. De terreinen zullen nog bespeelbaar zijn maar dat is het. Dit gaat ons zeker en vast leden kosten. We organiseren wel nog een jeugdstage in juli tijdens het bouwverlof. Gelukkig zullen we de kantine van de voetbalclub af en toe mogen gebruiken. Maar we zijn wel gelukkig dat er na zoveel jaar gepalaver eindelijk werk wordt van gemaakt van een nieuwe infrastructuur. We hopen begin 2025 in ons spiksplinternieuwe clubhuis te trekken.”