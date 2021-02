‘Het Grootste Studentfest Ooit’ via livestream vanuit Plantentuin Meise

Vanavond vieren studenten over heel Vlaanderen en daarbuiten een stevig feestje in de Plantentuin in Meise. Virtueel, welteverstaan. ‘Het Grootste Studentfest Ooit’ strijkt namelijk neer in de botanische tuin. “Het feest via livestream moet een lichtpuntje zijn in deze donkere tijden waarin er weinig initiatieven zijn voor studenten”, klinkt het bij de organisatoren.

Meer dan honderd studentenverenigingen sloegen de handen in mekaar voor ‘Het Grootste Studentfest Ooit’. “Het concept is simpel: studenten verenigen en er samen toch nog het beste van maken desondanks de huidige omstandigheden. Dit proberen we te doen door een interactieve livestream open te stellen waar er heel wat bekende artiesten en internetfiguren komen optreden”, legt mede-organisator Toon Seghers uit. Het decor voor het feest is Plantentuin Meise. “We steunen dit als Plantentuin omdat studenten het niet makkelijk hebben in deze tijden en we zo mee kunnen helpen aan een leuk event waarbij ze deze moeilijke tijden even kunnen vergeten”, zegt Manon Van Hoye van Plantentuin Meise. De livestream is vanavond te bekijken via de Facebook-pagina van Het Grootste Studenfest Ooit.