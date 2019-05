1 op de 7 stemde niet, blanco of ongeldig

Vorige zondag stemde 1 op de 7 kiezers in Halle-Vilvoorde niet, blanco of ongeldig. Dat berekent RINGtv op basis van cijfers van Binnenlandse Zaken. Voor de Kamerlijst gingen er zo bijna 65.000 stemmen verloren, voor de lijst van het Vlaams Parlement 66.000.

Voor de Kamerlijst en het Vlaams Parlement waren er in Halle-Vilvoorde iets meer dan 440.000 stemgerechtigden. Ongeveer 1 op de 10 van hen kwam niet opdagen in het stembureau. Iets minder dan 400.000 mensen brachten effectief een stem uit.

Van de uitgebrachtte stemmen waren voor de Kamerlijst zo'n 20.000 stemmen blanco of ongeldig. Voor het Vlaams Parlement waren dat er 21.000. In totaal ging in onze kieskring dus zo'n 15% van de stemmen verloren. Voor de Kamer waren dat 65.000 stemmen, voor het Vlaams Parlement 66.000.

Die cijfers zijn iets hoger in vergelijking met de vorige verkiezingen, maar het verschil is klein. Het plichtsbewuste kanton is dat van Lennik, het kanton waar de meeste stemmen verloren gingen is dat van Sint-Genesius-Rode. Daarin zitten alle faciliteitengemeenten in de Rand.