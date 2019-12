10.000 extra bomen voor het Zaventems Zeen

Deze winter worden in het Zeen in Sterrebeek bij Zaventem 10.000 nieuwe bomen geplant. Vrijdag staken 170 leerlingen van de Vrije Basisschool van Sterrebeek, de gemeentelijke basisschool van Sterrebeek en de Brussels American School de handen uit de mouwen en plantten 400 stuks aan.

“Deze actie past in een ruimer project voor het Zeen, een belangrijke groene long in Sterrebeek. In totaal is het gebied 14 ha groot, waarvan 8,5 hectare bos en open ruimte toegankelijk gemaakt worden voor wandelaars, fietsers en spelende kinderen”, legt Sofie Müller van het Regionaal Landschap Brabantse Kouters uit.

De Vlaamse Landmaatschappij nam onlangs de eerste fase van de herinrichting van het natuurgebied Het Zeen voor haar rekening. Nu krijgt de aansluitende zone nieuwe bomen en ontsluiting met wandelpaden. “Er komt een zelfplukboomgaard, een bloemenweide en een speelbos met avontuurlijke speelweide”, vult Sofie Müller aan. “Het bestaande bos wordt deels toegankelijk.”

"Zaventem is de voorbije decennia erg verstedelijkt. Steeds meer open ruimte wordt ingepalmd", vertelt Ingrid Holemans, burgemeester van Zaventem. "Daarom zijn de aanplantingen van het Zeen heel belangrijk voor de gemeente. Bomen zijn essentieel voor een gezonde omgeving." Deze winter worden in het Zeen en omgeving 10.000 nieuwe bomen aangeplant. Zo’n 400 stuks werden vrijdag in de grond gezet door de leerlingen van de Vrije Basisschool van Sterrebeek, de gemeentelijke basisschool van Sterrebeek en de Brussels American School.